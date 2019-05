Pyongyang heeft zijn speciaal gezant voor de Verenigde Staten geëxecuteerd. Dat meldt een Zuid-Koreaanse krant vrijdag. Reden voor de executie was de mislukking van de tweede top tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump.

Kim Hyok-chol had de top tussen Trump en Kim voorbereid. Samen met vier andere functionarissen van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd hij in maart geëxecuteerd op de Mirim-luchthaven in Pyongyang.

'Hij werd beschuldigd van spionage voor de Verenigde Staten, vanwege een slecht verslag van de onderhandelingen en het niet kunnen vatten van de Amerikaanse intenties', aldus een Noord-Koreaanse bron aan de krant Chosun Ilbo. De krant zegt niet hoe de vier andere geëxecuteerde Noord-Koreanen heten. Nog volgens de krant is Kim Yong-chol, de Noord-Koreaanse tegenhanger van de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo, naar een werkkamp gestuurd.

Het zou wel niet de eerste keer zijn dat informatie van de Zuid-Koreaanse pers over executies of straffen in het Noorden fout blijken. De Zuid-Koreaanse minister van Hereniging weigerde voorlopig alle commentaar. De krant schrijft ook dat de tolk van Kim Jong-un, Shin Hye-yong, naar een kamp is gestuurd vanweg een fout tijdens de top. De top in Hanoi draaide uit op een mislukking: Trump en Kim kortten hun verblijf in Hanoi in, en kwamen zelfs niet met een gemeenschappelijke verklaring omdat ze geen akkoord konden vinden over de ontmanteling van de nucleaire programma's van Pyongyang, in ruil voor het opheffen van de sancties.

Noord-Korea voert sindsdien de druk weer op. Er werden al twee korteafstandsraketten afgevuurd.