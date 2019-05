Noord-Korea heeft zaterdag vroeg op de dag een korteafstandsraket afgevuurd in de richting van de Japanse Zee. Dat hebben Zuid-Koreaanse media gemeld onder aanhaling van het leger. Het is voorlopig onduidelijk om welke type raket het gaat.

Pyongyang 'vuurde tussen 09.06 uur (02.06 uur Belgische tijd, nvdr) en 09.27 uur vanaf het schiereiland Hodo, nabij de kuststad Wonsan, verschillende raketten af in noordoostelijke richting', verklaarde het leger in een communiqué. De projectielen legden een afstand af tussen de 70 en 200 kilometer.

Sinds de mislukte top in februari tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Donald Trump is de onzekerheid over de situatie op het Koreaanse schiereiland opnieuw toegenomen. Beide zijden slagen er niet in om een overeenstemming te bereiken rond de kwestie van de denuclearisatie van Noord-Korea.

Eerder deze week had Pyongyang de Verenigde Staten nog gewaarschuwd voor 'een ongewenst resultaat' indien ze hun standpunt tegen het einde van het jaar niet zouden aanpassen. De onderhandelingen over het ballistische en nucleaire programma van Noord-Korea zitten intussen al drie maanden in een impasse.