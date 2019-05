Noord-Korea heeft dinsdag de teruggave geëist van een vrachtschip dat de VS in beslag hebben genomen op verdenking van het schenden van de Amerikaanse en internationale sancties tegen het land, zo heeft het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap Noord-Koreaanse staatsmedia geciteerd.

De VS hebben de Wise Honest aan de ketting gelegd nadat het volgens Washington had geprobeerd zijn land van oorsprong te verbergen. Het schip van 17.061 ton is één van de grootste waarover Noord-Korea beschikt. Het is de eerste keer dat Washington zo een maatregel tegen Pyongyang nam.

'De VS hebben een illegale daad gesteld door ons schip in beslag te nemen in naam van resoluties van de Veiligheidsraad omtrent sancties', zei een woordvoerder van het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken, geciteerd door het Noord-Koreaanse staatspersbureau KNCA. 'De VS moeten ernstig nadenken welke gevolgen hun gangsterachtige daad teweeg kan brengen en moeten ons schip onverwijld teruggeven', aldus de woordvoerder.

Hij voegde eraan toe dat de inbeslagname indruist tegen een gezamenlijke verklaring die de twee landen hebben ondertekend na de allereerste top tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un in juni 2018.