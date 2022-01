Noord-Korea heeft een test met een hypersonische raket uitgevoerd. Dat meldt het officiële Noord-Koreaanse persbureau KCNA. Het gaat om de eerste dergelijke test door Pyongyang dit jaar.

De raket werd woensdag afgevuurd en droeg een hypersonische kernkop, die nauwkeurig een doelwit raakte op 700 meter afstand, klinkt het.

Het is de tweede keer dat Noord-Korea officieel bevestigt dat er een test heeft plaatsgevonden met een hypersonische raket, een gesofisticeerd wapen dat getuigt van de vooruitgang van de Noord-Koreaanse defensie-industrie. Dit soort raketten vliegt een pak sneller dan het geluid en kan geladen worden met nucleaire wapens. In tegenstelling tot ballistische raketten vliegen ze laag in de atmosfeer, wat betekent dat ze hun doel mogelijk sneller zouden kunnen bereiken.

Woensdag ontdekten Zuid-Korea en Japan dat Pyongyang een ongeïdentificeerd projectiel had afgevuurd in de zee ten oosten van het schiereiland. De VS veroordelen de testen, die volgens hen 'in strijd zijn met verschillende VN-resoluties' en een bedreiging vormen voor de buurlanden van Noord-Korea en de internationale gemeenschap

De raket werd woensdag afgevuurd en droeg een hypersonische kernkop, die nauwkeurig een doelwit raakte op 700 meter afstand, klinkt het. Het is de tweede keer dat Noord-Korea officieel bevestigt dat er een test heeft plaatsgevonden met een hypersonische raket, een gesofisticeerd wapen dat getuigt van de vooruitgang van de Noord-Koreaanse defensie-industrie. Dit soort raketten vliegt een pak sneller dan het geluid en kan geladen worden met nucleaire wapens. In tegenstelling tot ballistische raketten vliegen ze laag in de atmosfeer, wat betekent dat ze hun doel mogelijk sneller zouden kunnen bereiken. Woensdag ontdekten Zuid-Korea en Japan dat Pyongyang een ongeïdentificeerd projectiel had afgevuurd in de zee ten oosten van het schiereiland. De VS veroordelen de testen, die volgens hen 'in strijd zijn met verschillende VN-resoluties' en een bedreiging vormen voor de buurlanden van Noord-Korea en de internationale gemeenschap