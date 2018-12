Noodtoestand in Tunesië opnieuw verlengd

Essebsi had de noodtoestand in november 2015 afgekondigd na een terroristische aanslag op een bus van de presidentiële garde in de hoofdstad Tunis. Daarbij kwamen twaalf manschappen van de veiligheidsdiensten om het leven. Terreurorganisatie Islamitische Staat (IS) eiste de aanslag op.

Door de maatregel kunnen de ordediensten onder meer stakingen en betogingen verbieden 'die provocerend zijn of de openbare orde verstoren', cafés en theaters tijdelijk sluiten en de controle nemen over 'de pers en elke vorm van publicatie'. De nieuwe verlenging komt er in een gespannen politiek klimaat, in de aanloop naar de parlements- en presidentsverkiezingen in 2019.