Nog twee slachtoffers in levensgevaar na terreuraanslag in Christchurch

Alles samen worden 36 mensen met schotwonden in verschillende ziekenhuizen verzorgd. Zondag raakte ook bekend dat de dodentol van de aanslagen vrijdag steeg naar 50. Eerder was sprake van 49 dodelijke slachtoffers, maar tijdens het weghalen van de lichamen is nog een bijkomend slachtoffer aangetroffen.

Voor de familie en vrienden van de dodelijke slachtoffers is het nu wachten tot de lichamen worden vrijgegeven. Aangenomen wordt dat alle slachtoffers moslims zijn. Velen van hen kwamen als immigranten naar Nieuw-Zeeland. Hun families zijn voornamelijk afkomstig uit Pakistan, Bangladesh, Afghanistan, Egypte, Saoedi-Arabië en India. Definitieve gegevens over de herkomst van de slachtoffers zal de politie pas vrijgeven wanneer alle lichamen zijn geïdentificeerd.

De speurders gaan er intussen van uit dat de 28-jarige Breton Tarrant alleen handelde. Twee mensen die vrijdag kort na de schietpartij werden opgepakt zouden niet betrokken zijn geweest bij de aanslagen.

De Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern legde zondag in een moskee in de hoofdstad Wellington een krans neer ter nagedachtenis aan de slachtoffers. De regeringsleider zal zich later tijdens een persconferentie nog uitspreken over de huidige stand van zaken. Ze had het al wel meerdere keren over een 'terreuraanslag'.

De politie bevestigde ook dat de Australische verdachte kort voor hij de feiten pleegde een mail met daarin een 'manifest' naar de premier en zeventigtal andere geadresseerden stuurde. Die mail kwam toe minder dan tien minuten voor het bloedbad begon. Volgens een regeringswoordvoerder kon er niets gedaan worden om de dader te stoppen. 'Er stond niet in wat hij ging doen. Het was geschreven alsof het al gebeurd was', luidde het in een reactie aan de krant New Zealand Herald.

Verdere details over de inhoud van de e-mail, het tijdstip van verzending of het onderwerp wilde de premier niet geven. De politie gaf tot hiertoe nog geen commentaar over de mogelijke motieven van de dader of zijn achtergrond.