De Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2018, de Congolese arts Denis Mukwege, is bedreigd, net als zijn familie, nadat hij een recente slachtpartij onder burgers in het oosten van Congo aan de kaak had gesteld.

Dat verklaart Denis Mukwege in een persmededeling.

Mukwege zegt dat hij verschillende haatberichten kreeg na een tweet op 26 juli waarin hij het recente bloedbad in Kipupu, een dorp in het territorium Mwenga, in Zuid-Kivu, had aangeklaagd. 'Familieleden werden ook geïntimideerd en bedreigd', schrijft hij. Maar Mukwege zegt dat niets hem zal tegenhouden om zich 'te uiten over de wreedheden die de bevolking van (zijn) land ondergaat'.

'De gevolgen daarvan verzorg ik iedere dag in mijn ziekenhuis in Bukavu', zegt de gynaecoloog.

Midden juli kwamen achttien personen om het leven bij geweld in Kipupu, zeggen onderzoekers van de Veiligheidsbarometer van Kivu (KST). Een groep provinciale parlementsleden sprak van 220 dodelijke slachtoffers.

Kipupu ligt in een onstabiel deel van Zuid-Kivu, op de Fizi-hoogplateaus, aan het Tanganyikameer. In oktober 2012 was Mukwege, directeur van het Panzi-ziekenhuis, dat slachtoffers van verkrachting in Zuid-Kivu helpt, al eens het slachtoffer van een aanval op zijn huis. Een bewaker liet daarbij het leven.

De regio wordt al een jaar geteisterd door geweld tussen de Banyamulenge, Congolese Tutsi's van Rwandese afkomst, en andere lokale gemeenschappen, zoals de Babembe.

