De Britse politicus Nigel Farage, de vroegere leider van UKIP en huidig gezicht van de Brexit Partij, noemt het handelsakkoord dat het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie donderdag hebben bereikt "niet perfect maar toch een grote vooruitgang". Tegenover Britse media klinkt het "dat de oorlog voorbij is".

Farage is volgens The Daily Mail bezorgd dat het Verenigd Koninkrijk met deze deal nog te dicht zal aanleunen bij de Europese regels. 'Maar als we naar het grote geheel kijken, is het een heel, heel belangrijke dag en een grote stap voorwaarts', zegt hij. Op de vraag of hij zelf de deal zou goedkeuren mocht hij een zitje in het Britse parlement hebben, antwoordde Farage bevestigend. Het parlement moet volgens hem alvast een principiële goedkeuring geven, alvorens het hele pakket in detail te bekijken. Farage was ook opvallend lovend voor premier Boris Johnson, 'die gezien kan worden als de man die de job afmaakte'.