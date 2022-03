Er is een nieuwe zaak geopend tegen Marina Ovsyannikova, de vrouw die het tv-journaal op een Russische staatszender verstoorde om te protesteren tegen de oorlog in Oekraïne. De 44-jarige vrouw riskeert boetes tot 50.000 roebel (ongeveer 465 euro).

Dat meldt het Russische persagentschap Interfax.

Ovsyannikova wordt beschuldigd van 'openbare daden om de missie van de strijdkrachten van de Russische Federatie in diskrediet te brengen', klinkt het. Bedoeling van die missie is om 'de belangen van de Russische Federatie en haar burgers te beschermen en de internationale vrede en veiligheid te handhaven'.

De redactrice bij de Russische staatszender Eerste Kanaal (Perviy Kanal) had tijdens de nieuwsuitzending een groot papier opgehouden met daarop een oproep aan kijkers de oorlog te stoppen en de 'propaganda niet te geloven'. 'Zij liegen u voor', stond er ook. De beelden gingen de wereld rond.

Ze had voor haar actie ook een video opgenomen waarin ze de oorlog een misdaad had genoemd en waarin ze had opgeroepen tot protesten tegen de invasie in Oekraïne.

Na haar actie werd ze gevangengezet en veertien uur lang verhoord, waarna ze een boete van 30.000 roebel (bijna 260 euro) kreeg. Ze is inmiddels op vrije voeten en nam al ontslag bij de staatszender.

Hoewel ze nog vervolging riskeert, is ze niet van plan om Rusland te verlaten.

