Meer dan 2.000 migranten zijn vanuit het Mexicaanse Tapachula, op de grens met Guatemala, vertrokken richting de Amerikaanse grens.

De migrantenkaravaan bestaat volgens Irineo Mujica van de ngo Pueblo Sin Fronteras voornamelijk uit Centraal-Amerikanen, maar ook enkele Haïtianen en Afrikanen.

De karavaan slaagde erin te vertrekken ondanks de aanwezigheid van veiligheidstroepen van de Mexicaanse migratieautoriteit INM en de nationale garde.

De karavaan zet in eerste instantie koers richting Mexico-Stad, maar sommigen zullen proberen om de Verenigde Staten te bereiken.

Onder voormalig Amerikaans president Donald Trump introduceerden de VS de 'blijf in Mexico'-regel. Daardoor moesten asielzoekers voor de volledige duur van hun procedure in Mexico blijven. Huidig president Biden schafte de regel kort na zijn aantreden af, maar een federale rechter in Texas draaide die beslissing terug.

De migrantenkaravaan bestaat volgens Irineo Mujica van de ngo Pueblo Sin Fronteras voornamelijk uit Centraal-Amerikanen, maar ook enkele Haïtianen en Afrikanen. De karavaan slaagde erin te vertrekken ondanks de aanwezigheid van veiligheidstroepen van de Mexicaanse migratieautoriteit INM en de nationale garde. De karavaan zet in eerste instantie koers richting Mexico-Stad, maar sommigen zullen proberen om de Verenigde Staten te bereiken. Onder voormalig Amerikaans president Donald Trump introduceerden de VS de 'blijf in Mexico'-regel. Daardoor moesten asielzoekers voor de volledige duur van hun procedure in Mexico blijven. Huidig president Biden schafte de regel kort na zijn aantreden af, maar een federale rechter in Texas draaide die beslissing terug.