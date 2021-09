Chinese studenten krijgen er vanaf dit schooljaar een nieuw vak bij: het gedachtegoed van president Xi Jinping. Om ze niet af te leiden, wordt gamen ingeperkt.

Sinds de start van het nieuwe schooljaar vorige week krijgen China's geschatte 300 miljoen studenten les in het gedachtegoed van president Xi Jinping. Officieel heet zijn politieke doctrine 'Xi Jinping-denken over Socialisme met Chinese Karakteristieken voor een Nieuw Tijdperk' en het maakt voortaan deel uit van het curriculum van alle Chinese onderwijsinstellingen. Sommige Chinese ouders vinden het 'walgelijk' omdat het ze doet denken aan de persoonlijkheidscultus rond Mao Zedong, de grondlegger van het huidige China. 'Ik vind het weerzinwekkend om kinderen te dwingen ideologie te studeren', zei de anonieme moeder van een 10-jarige uit Henan tegen de Financial Times. Chinese kinderen kregen al nationalistisch en marxistisch geïnspireerde lessen, maar die waren tot dusver minder gericht op de ideeën van Xi. De 68-jarige president speelt nu een hoofdrol in het ideologisch onderricht in Chinese scholen.Sinds Xi in 2012 voorzitter werd van de Chinese Communistische Partij en het jaar nadien president is hij uitgegroeid tot een van de machtigste en meest invloedrijke hedendaagse Chinese machthebbers. Sinds 2018 hoeft Xi zich niet meer te houden aan beperkingen op ambtstermijnen en kan hij voor onbepaalde duur blijven regeren. Zijn gedachtegoed werd in 2017 in de grondwet opgenomen en is doorgedrongen tot alle hoeken van de Chinese samenleving. De nieuwe lesboeken zetten de prestaties van de Chinese maatschappij in de verf, onder meer op het vlak van armoedebestrijding en de strijd tegen het coronavirus. Ze bevatten citaten van Xi, portretten van zijn glimlachende gezicht en anekdotes over zijn ontmoetingen met burgers. 'Grootvader Xi Jinping is erg druk aan het werk. Het maakt niet uit hoe druk hij het heeft, hij doet nog steeds mee met onze activiteiten en geeft om onze groei', valt te lezen. Volgens een overheidsaankondiging moeten lesgevers in kinderharten de zaadjes planten voor 'liefde voor de partij, het vaderland en socialisme.' In de middelbare school wordt vervolgens ideologische kennis aangescherpt. En in het hoger onderwijs verfijnen studenten de politieke theorie van Xi's doctrine, aldus het plan. Xi Jinping-denken omvat veertien principes, waaronder 'absolute heerschappij van de partij' over het leger en het 'verbeteren van de levensstandaard door vooruitgang.' Ook respect voor de natuur draagt Xi hoog in het vaandel, zo staat in de lesboeken te lezen. De voorbije jaren schieten onderzoekscentra die zich specialiseren in Xi's gedachtegoed als paddenstoelen uit de grond in China.'Dit is hoe een hersenspoelend onderwijssysteem onder een totalitaire dictatuur eruit ziet', twitterde de uit Hong Kong gevluchte activist Nathan Law. Ken Roth, directeur van ngo Human Rights Watch, ziet in de verspreiding van Xi's doctrine het recept voor een 'dictatoriale machtsgreep.' De geesten moeten worden ingesteld op het doel om van China 's werelds sterkste natie te maken. Xi wil tegen 2049, honderd jaar na de communistische revolutie, de 'grootste herrijzenis van de natie' bewerkstelligen en het land op het wereldtoneel de plek geven die het verdient. Om de Chinese jeugd vanaf een vroege leeftijd in de pas te krijgen pakt de communistische partij ook nefaste invloeden aan. Zo mogen jongeren niet meer dan drie uur per week gamen, besliste de partij recentelijk. Gamebedrijven moeten de regels handhaven. Voormalig China-correspondent Andrew Browne noemt het in Bloomberg geen toeval dat de nieuwe gamingregels samenvallen met de introductie van Xi Jinping-denken in het curriculum: 'de partijstaat wil geesten kneden met de correcte ideologie, in plaats van ze af te leiden met games.' Ook de obsessieve fancultuur legt de regering aan banden. Zo werden alle verwijzingen naar Zhao Wei, een in ongenade gevallen rijke actrice, van het Chinese internet verwijderd en gecensureerd, en werden talloze fanclubs opgedoekt. In de voorbije maanden zijn ook grote technologiebedrijven aan een barrage nieuwe regels onderworpen. Opinieschrijver Andrew Browne ziet in de ontwikkelingen een nieuwe culturele revolutie ontluiken. In Xi's ambitieuze project is hoe dan ook geen ruimte voor afleiding.