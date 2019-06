Colombia staat onder hoogspanning. Het vredesakkoord met de guerrillabeweging FARC wankelt, buurland Venezuela speelt een dubbele rol, en de cocaïneproductie explodeert. Zuid-Amerikaspecialist Ernesto Rodriguez Amari sprak er met bevoorrechte getuigen.

'Hij heeft níéts voor ons gedaan. Er komen meer drugs uit Colombia dan vóór hij president was.' De Amerikaanse president Donald Trump was diplomatiek weer in topvorm toen hij zijn Colombiaanse collega Ivan Duque de mantel uitveegde. Daarbij zag hij over het hoofd dat Duque een zeldzame pro-Amerikaanse speler is in Zuid-Amerika, en een mogelijke Amerikaanse interventie in buurland Venezuela steunt.

