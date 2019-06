'Wat de Russen voor hun blijvende steun in ruil willen, is nog niet duidelijk', schrijft Jonathan Holslag, professor internationale betrekkingen aan de VUB.

Even, heel even leek er een eind te zullen komen aan de tirannie in het Oost-Afrikaanse land Sudan. Op gevaar van eigen leven waagden Sudanese jongeren zich op straat om de afzetting van Omar al-Bashir te eisen. De president wankelde, viel en werd vervolgens vervangen door een militaire leider die met de steun van Russische huurlingen even hard toesloeg. Dode dissidenten worden uit de Nijl opgevist. Net zoals Bashar al-Assad in Syrië, Sissi in Egypte en tal van andere autoritaire leiders, wisten Bashir en zijn opvolgers in Khartoem de nieuwe internationale wanorde virtuoos te bespelen.

...