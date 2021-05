Meer dan 20 Congolese vrouwen hebben verklaard seksueel misbruikt te zijn door hulpverleners in het oosten van de Democratische Republiek Congo. Dat blijkt uit een onderzoek dat woensdag is gepubliceerd.

In de stad Butembo hebben 22 vrouwen verklaard dat mannelijke hulpverleners, die ter plaatse waren voor de ebolacrisis, hen werk aanboden in ruil voor seks. Veertien vrouwen zeiden dat de mannen zich als WHO-medewerkers voorstelden. Butembo, een belangrijk handelsknooppunt in de noordelijke provincie Noord-Kivu, was een van de epicentra van de tiende ebola-uitbraak, die tussen 2018 en 2020 het leven kostte aan 2.200 mensen.

'Als ik jou werk geef, wat geef jij mij dan terug?', stond in een WhatsApp-bericht dat door een van de vrouwen werd gedeeld. Volgens haar was het bericht van een Congolese man die ze in 2019 in een bar had ontmoet. Hij reed met een voertuig waar het logo van de WHO opstond. 'Je bent een vrouw. Ik denk dat je weet wat je me kunt geven,' schreef de man in hetzeflde bericht. Nadat de vrouw seks had met de man, werd ze in dienst genomen bij de WHO als schoonmaakster. Toen ze later zwanger werd, werd ze gedwongen abortus te plegen.

De WHO is vastbesloten om snel en krachtig op te treden indien medewerkers schuldig worden bevonden aan misbruik, zei woordvoerster Marcia Poole. In totaal zijn veertien klachten tegen de organisatie ingediend. Vorig jaar rapporteerden 51 Congolese vrouwen seksueel misbruikt te zijn door medewerkers van VN-agentschappen en belangrijke NGO's. Het onderzoek werd uitgevoerd door The New Humanitarian (TNH) en de Thomson Reuters Foundation.

