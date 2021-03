Het parlement in Nieuw-Zeeland heeft unaniem ingestemd met een wetsvoorstel dat werkenden betaald verlof geeft na een miskraam of doodgeboorte. De wet wordt gezien als een van de eerste in zijn soort wereldwijd.

Niet alleen moeders krijgen het recht op drie dagen verlof, maar ook hun partners en alle betrokkenen bij een eventueel draagmoederschap. Zij hoeven zich bij het verlies van het kind niet langer bij hun werkgever ziek te melden.

Volgens parlementariër Ginny Andersen, de initiatiefnemer van de wet, is het belangrijk dat het verdriet van ouders wordt erkend met een speciaal verlof. 'Het verdriet dat gepaard gaat met een miskraam is geen ziekte. Het is een verlies en dat verlies kost tijd. Tijd om fysiek te herstellen en tijd om mentaal te herstellen.'

Stigma

De parlementariër zegt dat er een stigma rond het onderwerp hangt, waardoor mensen terughoudend zijn bij het praten erover. Ze hoopt ook dat er als gevolg van de nieuwe wet meer openheid komt over miskramen en doodgeboortes.

Met de invoering van het extra verlof zet het parlement in Wellington zijn pioniersrol op het gebied van vrouwenrechten voort, aldus Anderson. Daarmee verwijst ze onder meer naar het vrouwenkiesrecht dat Nieuw-Zeeland als eerste ter wereld invoerde.

