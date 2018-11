Nieuw-Zeeland, Australië en India herdenken hun meer dan 150.000 doden uit de Eerste Wereldoorlog

De drie landen herdachten zondag lokale tijd reeds de Wapenstilstand en hun in totaal meer dan 150.000 doden.

In de Indiase hoofdstad New Dehli daagde een indrukwekkende menigte op voor een plechtige ceremonie ter ere van de mannen en vrouwen die het leven lieten tijdens de Grote Oorlog. India stuurde 1,3 miljoen soldaten naar Europa, van wie er 74.000 het leven lieten.

Ook in de Australische hoofdstad Canberra werden Wapenstilstand en de gesneuvelden herdacht. Meer dan 400.000 Australiërs dienden tijdens de oorlog in het leger, van wie meer dan 300.000 in het buitenland. Bijna 62.000 soldaten overleefden de slachting niet.

Zo kwamen meer dan 10.000 soldaten van het Australisch-Nieuwe-Zeelandse legerkorps (ANZAC) om het leven tijdens de slag om Gallipoli in Turkije. In de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington daagden tienduizenden op voor de herdenking. 18.300 soldaten uit het land lieten toen het leven. Meer dan 100.000 inwoners of destijds een tiende van de bevolking diende toen in het buitenland in het leger.