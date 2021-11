De socialistische regering van Cuba heeft de accreditatie ingetrokken van alle journalisten van het Spaanse nieuwsagentschap Efe, in de aanloop naar nieuw protest van de oppositie.

Het is voor het eerst dat de activiteiten van een volledig nieuwsagentschap in Cuba stilgelegd worden, schreef de bureauchef van Efe in Havanna, Atahualpa Amerise, zondag op Twitter. Maandag plant de oppositie nieuw protest, hoewel de regering zulke demonstraties verboden heeft.

Amerise zegt dat vijf Efe-journalisten zaterdag bij het hoofd van het Internationaal Perscentrum moesten komen. Vervolgens werd hun toelating ingetrokken om in Cuba als journalist te werken, bericht het Spaanse nieuwsagentschap Europa Press. Het is nog onduidelijk of het om een tijdelijk of definitief verbod gaat. Twee journalisten kregen hun accreditatie terug na onderhandelingen, schreef Amerise zondag op Twitter.

Witte roos

Een paar dagen geleden publiceerde Efe een interview met een leider van de illegaal verklaarde oppositiemars, de toneelschrijver Yunior García Aguilera. De Cubaanse veiligheidsdiensten omsingelden zondag zijn huis, schreef García Aguilera op sociale media, kort voor hij alleen, met een witte roos, in Havana zou gaan demonstreren. Zijn gezicht bleef onzichtbaar maar hij toonde fotograferen zijn gebalde vuist.

Het hoofd van Efe, Gabriela Cañas, riep de Cubaanse regering op om haar beslissing te 'heroverwegen'. 'Het agentschap Efe is een objectief en verantwoordelijk medium, dat al meer dan veertig jaar over het eiland bericht en de reden voor deze maatregel niet begrijpt', zei ze aan Europa Press. Ook Amnesty International bekritiseerde de beslissing.

Op 11 juli kwam het in Cuba spontaan tot de grootste massaprotesten in decennia. Er werd actiegevoerd voor meer vrijheid en tegen economisch wanbeleid. De autoriteiten arresteerden honderden betogers.

Het is voor het eerst dat de activiteiten van een volledig nieuwsagentschap in Cuba stilgelegd worden, schreef de bureauchef van Efe in Havanna, Atahualpa Amerise, zondag op Twitter. Maandag plant de oppositie nieuw protest, hoewel de regering zulke demonstraties verboden heeft.Amerise zegt dat vijf Efe-journalisten zaterdag bij het hoofd van het Internationaal Perscentrum moesten komen. Vervolgens werd hun toelating ingetrokken om in Cuba als journalist te werken, bericht het Spaanse nieuwsagentschap Europa Press. Het is nog onduidelijk of het om een tijdelijk of definitief verbod gaat. Twee journalisten kregen hun accreditatie terug na onderhandelingen, schreef Amerise zondag op Twitter. Een paar dagen geleden publiceerde Efe een interview met een leider van de illegaal verklaarde oppositiemars, de toneelschrijver Yunior García Aguilera. De Cubaanse veiligheidsdiensten omsingelden zondag zijn huis, schreef García Aguilera op sociale media, kort voor hij alleen, met een witte roos, in Havana zou gaan demonstreren. Zijn gezicht bleef onzichtbaar maar hij toonde fotograferen zijn gebalde vuist.Het hoofd van Efe, Gabriela Cañas, riep de Cubaanse regering op om haar beslissing te 'heroverwegen'. 'Het agentschap Efe is een objectief en verantwoordelijk medium, dat al meer dan veertig jaar over het eiland bericht en de reden voor deze maatregel niet begrijpt', zei ze aan Europa Press. Ook Amnesty International bekritiseerde de beslissing. Op 11 juli kwam het in Cuba spontaan tot de grootste massaprotesten in decennia. Er werd actiegevoerd voor meer vrijheid en tegen economisch wanbeleid. De autoriteiten arresteerden honderden betogers.