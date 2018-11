Nieuw-Caledonië stemt tegen onafhankelijkheid

In totaal stemde 56,4 procent tegen onafhankelijkheid, zo blijkt uit de definitieve resultaten. Meer dan tachtig procent van de 175.000 stemgerechtigde inwoners heeft een stem uitgebracht.

De Franse president Emmanuel Macron maakte in een korte tv-toespraak al duidelijk dat hij 'immens trots' is omdat 'we deze historische stap samen hebben kunnen zetten'. Hij verklaarde ook erg tevreden te zijn over de vreedzame en respectvolle manier waarop het referendum heeft kunnen plaatsvinden. 'De kiezers hebben op een soevereine en geïnformeerde wijze hun stem kunnen uitbrengen over de verhouding tussen Nieuw-Caledonië en Frankrijk. De meerderheid besliste dat Nieuw-Caledonië Frans moet blijven', verklaarde Macron tijdens een toespraak vanuit het Elysée.

De Franse president ziet in het resultaat ook 'een teken van vertrouwen in de Franse republiek, in haar toekomst en in haar waarden'.

Nieuw-Caledonië ligt in de Stille Oceaan, ten oosten van Australië en ten noorden van Nieuw-Zeeland. De archipel werd in 1853 door Frankrijk geannexeerd. Na de Tweede Wereldoorlog werd het een Frans overzees gebied. Veel Nieuw-Caledoniërs vrezen dat hun levensstandaard zou dalen als ze onafhankelijk worden, en de subsidies uit het 18.000 kilometer verderop gelegen Parijs geleidelijk aan zouden afnemen.