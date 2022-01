Hij is nog maar sinds kort in functie, maar de nieuwe Democratische burgemeester van New York, Eric Adams, heeft een breed plan bekendgemaakt om wapengeweld in de stad tegen te gaan. Hij gaat met zijn voorstellen in tegen de linkervleugel van zijn eigen partij.

'Wapengeweld is een volksgezondheidscrisis die elke hoek van de stad blijft bedreigen', aldus Adams in de toespraak waarmee hij zijn hervormingen aankondigde: 'Openbare veiligheid is de prioriteit van mijn administratie en daarom zullen we wapens van de straat halen, onze mensen beschermen en een veilige, welvarende en rechtvaardige stad creëren voor alle New Yorkers.'

Adams, die op 1 januari officieel als burgemeester aantrad, en die eerder zelf lange tijd politieman was, had campagne gevoerd als iemand die zowel de groeiende onveiligheid in de stad zou kunnen bekampen als de rechten van minderheden kon beschermen.

Het geweld in de stad, en in vele andere steden in de VS, is toegenomen sinds de pandemie en sinds massale protesten rond de behandeling van gekleurde verdachten door de politie leidden tot meer controle op politiekorpsen en soms groeiende frustratie bij agenten, die vinden dat hun actieradius te beperkt is geworden.

'Incidenten'

In New York is de beschikbaarheid van wapens (waaronder ontraceerbare 'ghost guns') een groeiend probleem.

The New York Times somde enkele 'incidenten' op die onder de nieuwe burgemeester zijn gebeurd: een baby werd neergeschoten in de Bronx, een 19-jarige werkneemster van Burger King werd tijdens een overval gedood, een vrouw overleed nadat ze aan Times Square onder een metrostel werd geduwd, politieagenten werden verwond tijdens schietpartijen in de Bronx, Harlem en Staten Island. Vrijdag kwam daar een dode politieagent bovenop. Jason Rivera (22) beantwoordde samen met zijn partner Wilbert Mora een oproep wegens potentieel huiselijk geweld in Harlem. Een moeder vreesde geweldpleging door haar zoon. Die zoon bleek gewapend. Rivera werd tijdens het vuurgevecht gedood, Mora bleef zwaargewond achter. De vermeende dader overleed later aan zijn verwondingen.

Heroprichting ontbonden eenheid

In zijn toespraak riep Adams op om meer politie op straat te brengen, en om de wetgeving aan te passen zodat het lastiger zou worden om op borg vrij te komen en makkelijker om minderjarigen te vervolgen.

Een van zijn plannen is om een anti-misdaadeenheid bestaande uit agenten in burgerkleren terug op te richten. Die eenheid was in 2020 ontbonden, na protesten rond het overlijden van George Floyd.

Volgens Adams zouden de agenten in burger nu wel identificeerbaar zijn en een bodycamera dragen.

In het verleden had die eenheid veel kritiek gekregen van linkse Democraten, omdat ze op de rand van de legaliteit, en soms erover, zou opereren. Linkse Democraten zouden liever een buurtpolitie zien, die steunt op goede relaties met bewoners eerder dan op wapens, maar dat is niet de richting die Adams inslaat.

