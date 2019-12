Gideon Saar, de enige tegenstander van de ontslagnemende Israëlische premier Benjamin Netanyahu bij de voorzittersverkiezingen van de Likoed-partij, heeft in een telefoongesprek met Netanyahu zijn nederlaag toegegeven. Dat meldt de Israëlische krant The Jeruzalem Post. Hij gaf aan zich, samen met de vijf parlementsleden die hem steunden tijdens zijn campagne, achter Netanyahu te scharen bij de verkiezingen op 2 maart.

Saar, de voormalige minister van Binnenlandse Zaken en Onderwijs, kreeg de wind van voren binnen de partij omdat hij het opnam tegen Netanyahu. Vrijdag wil hij zich daarvoor echter niet verontschuldigen. 'Deze verkiezing was erg belangrijk voor Likoed en voor het democratisch karakter ervan', zei hij. 'Ik ben blij met mijn beslissing om op te komen tijdens de verkiezing, dat was de juiste beslissing. Zij die geen risico willen nemen voor waarin ze geloven, zullen nooit succesvol zijn.'

Volgens exitpolls kreeg Netanyahu 72,5 procent van de stemmen, tegenover 27,5 procent voor Saar.

Volgens The Jeruzalem Post won Saar maar in 7 van de 106 stembureaus in het land. Netanyahu had zichzelf in de nacht van donderdag op vrijdag al uitgeroepen tot winnaar. Netanyahu, die beschuldigd wordt van corruptie, zal de partij leiden tijdens de verkiezingen van 2 maart. Het gaat al om de derde stembusslag in minder dan een jaar, die een einde moet maken aan de zwaarste politieke crisis in de geschiedenis van het land.