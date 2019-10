De Israëlische premier Benjamin Netanyahu geeft de president het mandaat terug om de volgende regering te vormen, nadat hij er niet in is geslaagd voldoende wetgevers te werven om zich bij de coalitie aan te sluiten. De stap komt er twee dagen voor het verstrijken van de deadline.

Het is de tweede keer in een half jaar tijd dat Netanyahu er na een algemene verkiezing niet in geslaagd is een regering te vormen. President Reuven Rivlin is nu van plan om de politieke tegenstander van Netanyahu, Benny Gantz, met de taak te belasten, zei de woordvoerder van de president.