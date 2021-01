De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de bouw van 800 nieuwe woningen in nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever bevolen.

Netanyahu is in volle kiescampagne voor de parlementsverkiezingen van 23 maart. De bouwplannen kunnen tot een conflict leiden in de betrekkingen tussen Israël en de toekomstige Amerikaanse regering onder president Joe Biden.

Naar verwachting zal de nieuwe president kritisch staan tegenover de uitbouw van nederzettingen in het bezette gebied, anders dan zijn voorganger Donald Trump.

