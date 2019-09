De Spaanse Guardia Civil heeft maandag naar eigen zeggen negen militante Catalaanse separatisten gearresteerd op verdenking van het 'voorbereiden van gewelddaden'.

Bij huiszoekingen in de stad Sabadell (25 km ten noorden van Barcelona) stootten de speurders op 'materiaal en substanties die als bruikbaar voor het vervaardigen van explosieven gelden', aldus de Guardia Civil in een communiqué. Desgevraagd door het Franse persbureau AFP, gaf een woordvoerder van dit politiekorps geen uitleg over de aard van die substanties.

De arrestaties zijn gelast door de Audiencia Nacionale, een hoge Madrileense rechtbank gespecialiseerd in zaken van terrorisme. Bedoeling was licht te laten schijnen op 'veronderstelde en geplande activiteiten van de Comités ter verdediging van de republiek'. Die waren tijdens de poging tot afscheiding van Catalonië van Spanje actief in tientallen gemeenten in de regio.

Die burgerorganisaties lieten zich kennen door het blokkeren van wegen of spoorwegen, en hadden het soms aan de stok met de politie. Via Twitter hebben deze Comités de 'huiszoekingen zonder onderscheid en arbitraire gevangennemingen' gehekeld.

De operatie van de Guardia Civil voltrok zich enkele weken voor in oktober het Hooggerechtshof in Madrid uitspraak doet in het proces tegen twaalf separatistische leiders in verband met de afscheidingspoging in 2017. Een veroordeling kan fel protest veroorzaken in de noordoostelijke regio van Spanje.