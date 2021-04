Negen pro-democratieactivisten in Hongkong zijn donderdag veroordeeld omdat ze hebben deelgenomen aan niet-toegelaten protesten in 2019.

Onder hen zijn de bekende activist Martin Lee en de mediamagnaat Jimmy Lai. Zeven van de activisten zijn schuldig bevonden aan de organisatie van en deelname aan een illegale bijeenkomst, de twee anderen hadden schuldig gepleit.

Het is nog niet duidelijk wanneer de groep een straf krijgt opgelegd. Ze riskeren tot vijf jaar cel.

De beslissing van de rechtbank is een nieuwe klap voor de democratiebeweging in Hongkong, die hard wordt onderdrukt door Peking.

De veroordeling heeft te maken met de manifestatie op 18 augustus 2019, een van de grootste in de protestbeweging. Volgens de organisatoren namen toen 1,7 miljoen mensen deel.

De afgelopen maanden, en dan vooral sinds de omstreden nationale veiligheidswet in juni van kracht werd, kregen heel wat bekende activisten lange celstraffen opgelegd. Enkelen van hen vluchtten naar andere landen, uit schrik voor vervolging.

