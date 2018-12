Neen, de vertrouwensstemming was geen overwinning voor Theresa May

Gisterenavond stemden 317 parlementsleden van de Conservatieve Partij over het leiderschap van haar voorzitter en huidig premier van het Verenigd Koninkrijk Theresa May. Nadat Theresa May op maandag onverwachts aankondigde dat de stemming over haar terugtrekkingsakkoord werd uitgesteld, reageerden een aanzienlijk aantal conservatieve parlementsleden als een wesp gestoken. De ontevreden conservatieven verzamelden de vereiste 48 brieven voor een motie van vertrouwen binnen de partij.

