De demissionaire regering van Nederland wil doorgaan met zogeheten Fieldlab-evenementen die de komende tijd staan gepland, ondanks de kritiek die is losgebarsten over een 538-Oranjedag in Breda komende zaterdag.

Tegenstanders vrezen het grote besmettingsgevaar nu de ziekenhuizen nog vol met coronapatiënten liggen. Maar de regering vindt het belang van de wetenschappelijke onderzoeken achter deze evenementen groot in verband met de heropening van de samenleving. Ingewijden bevestigen berichtgeving hierover van radiozender BNR.

Meerdere bewindslieden spraken zondag over de kwestie nadat Breda zelf aan de bel had getrokken over de ophef die is ontstaan. De stad wilde weten hoe de regering erover dacht. Maar er is volgens de ingewijden geen reden om dit proefevent en nog andere evenementen die op de rol staan, af te blazen. Benadrukt wordt dat het bij deze proeven niet om het feest of de optredens gaat, maar vooral om de onderzoeken. Die moeten uitwijzen welke maatregelen werken om evenementen weer te kunnen houden. Bezoekers zitten in verschillende bubbels, hun gedrag wordt bekeken en ze moeten zich laten testen. De regering zal Breda nog informeren over het standpunt.

Er zijn al eerder Fieldlabs gehouden, zoals de uitreiking van de 3FM Awards en een festival in Biddinghuizen. De komende weken is er ook een Mud Masters-event op het Floriadeterrein in de Haarlemmermeer, waar 9000 mensen aan mee kunnen doen. Het Haagse Residentie Orkest geeft een concert in het Zuiderstrandtheater in Den Haag voor duizend mensen. En de stichting Enschede Marathon houdt een hardloopwedstrijd met 5000 recreanten die 10 kilometer lopen op een afgeschermd terrein.

Protest in Breda

Vanuit Breda laat burgemeester Paul Depla weten dat hij achter het testevenement 538 Oranjedag staat. Voor de microfoon van de NOS en RTL zei hij zondagavond: 'Als ik "nee" zeg en een dag later vindt in een Amsterdams stadion Ajax-AZ plaats met 7500 mensen, ook dichtbij een ziekenhuis. Waarom kan dat wel doorgaan en dan een evenement als dit niet? Alleen omdat er een petitie wordt ondertekend?'

Hij zei dit na de ophef die is ontstaan over het Fieldlabs-testevent volgende week zaterdag met 10.000 mensen op het Chasséveld in Breda. Een petitie tegen het feest vanuit het nabijgelegen Amphia Ziekenhuis, wordt massaal ondertekend. De gemeente Breda zei eerder op de dag in een schriftelijke verklaring: 'Het doel van deze onderzoeken is om wetenschappelijk vast te stellen of evenementen zoals 538 Oranjedag veilig gehouden kunnen worden. Het is een volgende stap naar het openen van de samenleving, daar werken we graag aan mee.'

Statistici maken volgens radiozender BNR gehakt van Fieldlabs. Er is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing om vele duizenden bezoekers toe te laten bij de inmiddels omstreden testevenementen, zeiden verscheidene statistici tegen BNR. Volgens Casper Albers, hoogleraar Statistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen, wordt een onverantwoord gezondheidsrisico genomen door zoveel mensen toe te laten. Zijn collega Maarten van Smeden, medisch statisticus bij het UMC Utrecht, zegt dat een duidelijk onderzoeksplan totaal ontbreekt en dat zelfs niet duidelijk is wat er eigenlijk precies wordt onderzocht.

