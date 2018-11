Nederlandse EU-gezant uit Tanzania gezet

Dat meldt de Indian Ocean Newsletter, een krant die als betrouwbaar en onafhankelijk wordt gezien. De Nederlandse krant De Telegraaf schrijft vrijdag eveneens over de kwestie.

Roeland van de Geer is het hoofd van de diplomatieke delegatie van de Europese Unie. Hij staat bekend om zijn 'openhartigheid' en 'mondigheid' en zou te openlijk kritisch zijn geweest over het thema mensenrechten. Lokale media wijzen op een eerder statement van de EU, waarin lidstaten werden aangemoedigd om de 'recente ontwikkelingen' in Tanzania te hekelen die 'democratische rechten ondermijnen'. Dat statement volgde op de dood van een studente, de aanval op een oppositiefiguur en de vermissing van meerdere journalisten.

Waarom Van de Geer daadwerkelijk is weggestuurd, is niet duidelijk. De Rijksvoorlichtingsdienst ontkent 'stellig' dat het besluit van de Nederlandse koningin Máxima, die een bezoek aan het land namens de VN moest afzeggen wegens darmklachten, iets met de maatregel te maken heeft.