NAVO ziet verdrag over nucleaire wapens in gevaar door Russisch rakettensysteem

'We blijven bezorgd over het gebrek aan respect van Rusland voor zijn internationale verplichtingen, waaronder de 'Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty', het INF-verdrag', zei de secretaris-generaal van de NAVO, Jens Stoltenberg, dinsdag op een persconferentie.

Woensdag en donderdag vergaderen de 29 ministers van Defensie van de NAVO op het hoofdkwartier van de verdragsorganisatie in Brussel. Stoltenberg noemde dat verdrag een 'cruciaal element van onze veiligheid'. 'Nu is dit verdrag in gevaar door de daden van Rusland. Na jaren van ontkenningen, heeft Rusland onlangs het bestaan van een nieuw rakettensysteem erkend, genaamd 9M729. Rusland heeft geen geloofwaardige antwoorden gegeven over deze nieuwe raket', aldus de secretaris-generaal.

Voor alle NAVO-leden is het de meest plausibele conclusie dat Rusland het INF-verdrag schendt, stelt Stoltenberg. 'Het is daarom dringend dat Rusland deze bezorgdheden op een degelijke en transparante wijze aanpakt.' De NAVO-baas voegde er nog aan toe dat de Nucleaire Planningsgroep vanaf woensdag bijeenkomt.

De NAVO-ministers van Defensie zullen het tijdens hun vergadering ook hebben over de lastenverdeling. De Amerikaanse president Donald Trump vraagt al langer dat de NAVO-lidstaten meer investeren in Defensie. Daarnaast zullen de ministers onder meer ook spreken over de toetreding van Georgië en Oekraïne.