De NAVO-lidstaten hebben strijdkrachten stand-by gezet en schepen en straaljagers naar het oosten van Europa gestuurd om hun aanwezigheid daar te versterken. Dat heeft het bondgenootschap maandag bekendgemaakt nu er steeds meer sprake is van een nakende Russische invasie in het oosten van Oekraïne.

'De NAVO zal de nodige stappen blijven ondernemen om alle bondgenoten te beschermen en te verdedigen, onder meer door het oostelijk deel van het bondgenootschap te versterken. Wij zullen altijd reageren op elke verslechtering van onze veiligheidssituatie, onder meer door onze collectieve defensie te versterken', zo spreekt Jens Stoltenberg, secretaris-generaal van de NAVO, duidelijke taal. 'Denemarken stuurt een fregat naar de Baltische Zee en bereidt zich voor om vier F-16 straaljagers in te zetten in Litouwen ter ondersteuning van de langlopende luchtpolitiemissie van de NAVO in de regio', aldus de verklaring. 'Spanje stuurt schepen die bij de NAVO-zeemacht zullen aansluiten en overweegt gevechtsvliegtuigen naar Bulgarije te sturen', aldus de verklaring. 'Frankrijk is bereid troepen naar Roemenië te sturen onder NAVO-commando. Nederland stuurt vanaf april twee F-35 straaljagers naar Bulgarije ter ondersteuning van de luchtpolitieactiviteiten van de NAVO in de regio, en zet een schip en landeenheden stand-by voor de Nato Response Force', luidt het nog.

'De Verenigde Staten hebben ook aangegeven dat zij van plan zijn hun militaire aanwezigheid in het oostelijk deel van het bondgenootschap uit te breiden', zo klinkt het in de boodschap, die vooral voor de Russen bestemd lijkt te zijn. 'Sinds de illegale annexatie van de Krim door Rusland in 2014 heeft de NAVO haar aanwezigheid in het oostelijke deel van het bondgenootschap vergroot, onder meer met vier multinationale gevechtsgroepen in Estland, Letland, Litouwen en Polen', herinnert de NAVO. 'Deze eenheden, onder leiding van respectievelijk het Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland en de Verenigde Staten, zijn multinationaal en gevechtsklaar', aldus de Alliantie. 'Hun aanwezigheid maakt duidelijk dat een aanval op één bondgenoot zal worden beschouwd als een aanval op het hele bondgenootschap', waarschuwde de NAVO, die eraan herinnert dat er voor 2014 geen NAVO-strijdkrachten in het oostelijke deel van het bondgenootschap aanwezig waren.

VS en VK halen diplomatiek personeel weg uit Oekraïne, EU niet

Ondertussen heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken familieleden van diplomatiek personeel op de ambassade in Kiev opgedragen uit Oekraïne te vertrekken. 'We denken dat er op elk moment een Russische invasie kan plaatsvinden', zei een hoge Amerikaanse functionaris zondag als verklaring voor het terughalen van de gezinnen van Amerikaanse diplomaten.

Washington voegt daar nog een negatief reisadvies voor Rusland aan toe. De VS ontraden Amerikanen met klem om over land van Rusland naar Oekraïne te reizen vanwege de Russische troepenopbouw aan de grens met Oekraïne. 'Bovendien bestaat er in heel Rusland de kans dat buitenlanders worden lastiggevallen, inclusief het opleggen van regels die specifiek op buitenlanders gericht zijn', staat er in het bericht van het ministerie.

Ook het Verenigd Koninkrijk haalt personeel van zijn ambassade weg uit de Oekraïense hoofdstad Kiev. Als reactie op de toenemende dreiging van Rusland zijn enkele medewerkers en familieleden teruggeroepen, heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Londen maandagochtend bekendgemaakt.

Kiev bekritiseert de actie als 'overdreven voorzichtigheid'.

'Niet dramatiseren'

De Europese Unie is echter niet van plan de VS te volgen in het terughalen van de gezinnen van diplomaten. 'Ik denk dat we de situatie niet moeten dramatiseren en dat we Oekraïne niet moeten verlaten, tenzij de VS ons informatie verschaffen die zo'n beslissing zou rechtvaardigen', zei Josep Borrell, hoofd van de Europese diplomatie, voor een ontmoeting via videoverbinding met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken.

