China en Rusland stonden hoog op de agenda van de NAVO-top in Brussel maandag. De Amerikaanse president Joe Biden gaf tijdens een bilaterale ontmoeting met secretaris-generaal Jens Stoltenberg aan dat de NAVO de nieuwe uitdagingen die uit beide landen komen sterker moet aanpakken.

De staats- en regeringsleiders van de dertig NAVO-landen zijn het maandag, tijdens een top in Brussel, eens geworden om zich voortaan forser uit te spreken over China. De ambities en het assertieve gedrag van China vertegenwoordigen 'systemische uitdagingen' voor de internationale afspraken en thema's die relevant zijn voor de veiligheid van de NAVO-landen, klinkt het.

De NAVO-bondgenoten tonen zich verder bezorgd over 'het dwingende Chinese beleid dat in contrast staat met de fundamentele waarden van het bondgenootschap'. Er wordt onder meer gewezen op de uitbreiding van het kernwapenarsenaal en het gebrek aan transparantie over zijn militaire modernisering.

Het is voor het eerst dat de NAVO zich zo duidelijk uitspreekt tegen China. De nieuwe Amerikaanse president Joe Biden, die zijn eerste NAVO-top bijwoonde als president, had het land hoog op de agenda gezet. Net als afgelopen weekend op de G7-top zijn ook de NAVO-landen Biden deels tegemoetgekomen wat China betreft.

Rusland

Ook Rusland stond prominent op de planning van de NAVO-top. Het Kremlin blijft de waarden, principes, vertrouwen en engagementen verbreken die zijn uitgeschreven in de documenten die de relatie tussen de NAVO en Rusland beschrijven, klinkt het in de gezamenlijke mededeling van de NAVO-lidstaten.

'We hebben alle praktische burgerlijke en militaire samenwerking met Rusland opgeschort, terwijl we ook een open dialoog behouden. Zolang Rusland de internationale wetten en zijn internationale verplichtingen en verantwoordelijkheden niet respecteert, kan er geen terugkeer zijn naar een "business as usual"', klinkt het.

De NAVO-landen geven aan dat ze blijven reageren op de verslechterende veiligheidssituatie door de afschrikkings- en verdedigingspositie te versterken, onder meer door een geavanceerde aanwezigheid in het oostelijke deel van het Bondgenootschap, bijvoorbeeld in de Baltische staten. 'De NAVO zoekt geen confrontatie en vormt geen bedreiging voor Rusland', aldus de staats- en regeringsleiders, die benadrukken dat alle genomen beslissingen in overeenstemming zijn met de internationale verplichtingen.

Woensdag heeft Biden een ontmoeting met de Russische president Vladimir Poetin in het Zwitserse Genève. (Belga)

