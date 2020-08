Jens Stoltenberg, de secretaris-generaal van de NAVO, heeft donderdag Rusland opgeroepen om zich niet te mengen in Wit-Rusland. 'Niemand, ook Rusland niet, moet zich daar bemoeien.'

De Russische president Vladimir Poetin kondigde donderdag aan dat Rusland een reserve van veiligheidsdiensten achter de hand houdt die kan ingrijpen in buurland Wit-Rusland indien de situatie uit de hand loopt. Volgens Poetin is de reserve samengesteld op vraag van zijn Wit-Russische ambtgenoot Aleksandr Loekasjenko.

De Russen zijn bereid de grens over te steken 'indien extremisten, die zich verstoppen achter politieke slogans, bepaalde grenzen overschrijden en beginnen te plunderen, auto's, huizen en banken in brand steken, overheidsgebouwen proberen in te nemen'.

Rusland is een nauwe bondgenoot van Wit-Rusland. In het buurland, dat economisch afhankelijk is van Moskou, zijn grote straatprotesten aan de gang sinds de betwiste herverkiezing van Loekasjenko op 9 augustus.

