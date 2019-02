NAVO-baas roept op tot dialoog met Rusland

'Het is belangrijk elkaar te ontmoeten en ook moeilijke onderwerpen zoals de schending van het INF-verdrag te bespreken', zei de Noor vrijdag, bij het begin van de Veiligheidsconferentie in München.

De afkorting INF staat voor Intermediate Range Nuclear Forces, in het Nederlands: nucleaire middellange afstandssystemen. Het verdrag uit 1987 verplichtte Washington en Moskou al hun kernraketten en kruisraketten te vernietigen die een reikwijdte tussen 500 en 5.500 kilometer hadden en die vanop de grond konden worden gelanceerd. 'Dialoog is altijd belangrijk, vooral als er zulke sterke spanningen heersen als vandaag', aldus nog Stoltenberg.

Op de conferentie had hij onder andere een ontmoeting met de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov. 'Er waren geen nieuwe signalen van de Russische kant', zei hij na afloop. Stoltenberg beklemtoonde in München nog eens dat er nog een laatste kans is het INF-verdrag te redden.

Daarvoor moet Rusland binnen de zes maanden instemmen met de vernietiging van zijn nieuwe raketsysteem, dat volgens de NAVO en de VS het INF-verdrag schendt. Zoniet, wordt de Amerikaanse (en dus ook de Russische) terugtrekking uit het verdrag definitief.

De voormalige Sovjetleider Michail Gorbatsjov waarschuwde eerder deze week nog voor een nieuwe nucleaire wapenwedloop als dat gebeurt.

De Verenigde Staten kondigden begin februari aan zich te zullen terugtrekken uit het verdrag uit 1987. Dat wordt definitief op 2 augustus. Washington beschuldigde Rusland ervan het verdrag al verschillende jaren te schenden, in het bijzonder met de ontplooiing van het raketsysteem 9M729 dat de NAVO-codenaam SSC-8 heeft. Het systeem zou kruisraketten meer dan 2.000 kilometer ver kunnen lanceren, die bovendien kernkoppen kunnen dragen. Moskou beklemtoont echter dat de SSC-8 niet verder rijkt dan 480 kilometer en dat het niet onder de bepalingen van het INF-verdrag valt.

De NAVO-baas herhaalde nog eens dat het bondgenootschap wil dat Rusland zich schikt naar het INF. De verdragsorganisatie mag voor hem echter ook niet naïef zijn. De NAVO bereidt zich al voor op een 'wereld zonder dat verdrag'.

Stoltenberg onderstreepte ook nog eens de steun van de Amerikaanse president Donald Trump tegenover Europa en de NAVO. 'Feiten zijn belangrijker dan woorden', zei hij, als antwoord op de vraag van een eerder sceptische Amerikaanse journalist. 'Elke keer ik meneer Trump ontmoet, zegt hij me dat hij 100 procent voor de NAVO is, maar dat de bondgenoten meer moeten bijdragen, de inspanningen moeten herverdelen', aldus Stoltenberg. 'Trump heeft een stijl die verschilt van andere presidenten: er zijn meer tweets, hij is directer (...) Maar feiten zijn belangrijker dan woorden.'

De NAVO-baas vindt het een duidelijk signaal dat de VS een pantserbrigade ontplooid hebben in Europa. Volgens hem zijn er nu meer Amerikaanse militairen in Europa aanwezig dan vroeger.