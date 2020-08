De prominente Kremlin-criticus Alexei Navalny staat onder Duitse staatsbescherming tijdens zijn behandeling in een Berlijns ziekenhuis voor vermoedelijke vergiftiging in Siberië. Dat heeft de Duitse politie BKA zondag aan dpa gemeld.

'De staat heeft de politiebescherming van Alexei Navalny overgenomen', zei een woordvoerder van de regering. De Duitse politie is verantwoordelijk voor de bescherming van overheidsfunctionarissen, evenals buitenlandse gasten tijdens staatsbezoeken.

Navalny, die nog steeds vecht voor zijn leven, werd donderdag ziek op een vlucht naar Moskou. Hij werd zaterdag naar Duitsland overgevlogen voor spoedbehandeling in het Charitéziekenhuis in Berlijn. Zijn team zegt dat hij vergiftigd is in Siberië. Russische artsen hebben gezegd dat hij zou kunnen lijden aan een stofwisselingsstoornis. Navalny werd naar verluidt nauwlettend in de gaten gehouden door de Russische autoriteiten.

'De staat heeft de politiebescherming van Alexei Navalny overgenomen', zei een woordvoerder van de regering. De Duitse politie is verantwoordelijk voor de bescherming van overheidsfunctionarissen, evenals buitenlandse gasten tijdens staatsbezoeken.Navalny, die nog steeds vecht voor zijn leven, werd donderdag ziek op een vlucht naar Moskou. Hij werd zaterdag naar Duitsland overgevlogen voor spoedbehandeling in het Charitéziekenhuis in Berlijn. Zijn team zegt dat hij vergiftigd is in Siberië. Russische artsen hebben gezegd dat hij zou kunnen lijden aan een stofwisselingsstoornis. Navalny werd naar verluidt nauwlettend in de gaten gehouden door de Russische autoriteiten.