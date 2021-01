Een Russische rechtbank heeft maandag beslist dat oppositieleider Aleksej Navalny tot 15 februari in de cel moet blijven, zo is van zijn advocaat vernomen. Navalny werd zondag meteen na zijn terugkomst in Rusland opgepakt en veroordeeld na een snelproces.

Een Russische rechtbank oordeelde dat de 44-jarige Kremlincriticus zich niet gehouden heeft aan de voorwaarden na een vroeger strafproces. Later deze maand volgt een nieuwe zitting waarin wordt beslist of Navalny alsnog 3,5 jaar de cel in moet.

Volgens Navalny ging het om een 'politiek proces' dat hem het zwijgen wil opleggen. Zijn advocaat liet weten in beroep te gaan. Navalny zelf riep de Russen op om op straat te komen tegen zijn veroordeling.

Vele Europese leiders, net als de huidige en toekomstige Amerikaanse president en internationale organisaties, hebben Rusland opgeroepen Navalny meteen vrij te laten.

Verduistering

De Russische oppositieleider keerde zondag naar Rusland terug na een verblijf van vijf maanden in Duitsland, waar hij herstelde van een vergiftiging met novitsjok. De Russische autoriteiten hadden ermee gedreigd Navalny bij zijn terugkeer onmiddellijk op te pakken.

Volgens Moskou heeft hij zich niet tijdig gemeld nadat hem een voorwaardelijke gevangenisstraf was opgelegd vanwege verduistering. Navalny heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Hij zei ook dat hij zich niet kon melden bij de Russische autoriteiten omdat hij in Duitsland een behandeling onderging. (Belga)

