Troepen van de Amerikaanse Nationale Garde zijn in de straten van de hoofdstad Washington begonnen wapens te dragen, wat een hele ommekeer is in de aanloop van de inauguratie van president Joe Biden, zo heeft een fotograaf van het Franse persbureau AFP vastgesteld.

Aanvankelijk was de Nationale Garde gemobiliseerd als logistieke steun voor de politie van Washington. Als hoofd van de troepenmacht in het Pentagon had generaal Daniel Hokanson maandag nog gezegd dat er geen toestemming voor wapendracht was. Toelating voor wapendracht en voor het overgaan tot arrestaties is een maatregel 'als laatste (red)middel' voor het geval de veiligheidssituatie volledig uit de hand loopt, luidde het.

Er is geen onmiddellijke verklaring voor de ommekeer en de Nationale Garde in Washington wou geen commentaar geven. Veiligheidsdeskundigen hebben echter laten weten dat de meest extreme aanhangers van president Donald Trump op sociale media hebben beloofd gewapend door de straten te trekken en hebben gedeigd over te gaan tot geweld in Washington en andere Amerikaanse steden.

15.000 manschappen

Het Pentagon heeft aangekondigd op 20 januari, de dag dat Biden de eed aflegt, zowat 15.000 manschappen van de Nationale Garde te zullen mobiliseren.

De meest extreme aanhangers van Trump weigeren nog steeds zijn nederlaag bij de presidentsverkiezingen te aanvaarden.

Bij de bestorming van het Capitool vorige week woensdag zijn er vijf doden gevallen.

De Nationale Garde is toen ongewapend gemobiliseerd maar kwam te laat om de politie van het Capitool te kunnen steunen.

Op meerdere Amerikaanse televisiezenders was te zien dat leden van de Nationale Garde de nacht van dinsdag op woensdag al slapend op de grond in de gangen van het Capitool hebben doorgebracht, in de aanloop naar het debat over een impeachment van president Donald Trump.

