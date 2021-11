Bill Nelson, de topman van de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA, is verontwaardigd over 'roekeloos en gevaarlijk' gedrag van Rusland.

Dat zegt hij in een mededeling.

Een Russissche antisatelliettest veroorzaakte een wolk ruimteschroot die volgens de Amerikanen de bemanning van het Internationaal Ruimtestation in gevaar bracht. De zeven bewoners van het ISS, onder wie twee Russen, moesten door het gevaarlijk dicht passerend ruimtepuin tijdelijk plaatsnemen in hun 'reddingssloep', de Amerikaanse Crew Dagron en een Russische Sojoez.

De NASA-topman reageert scherp. 'Ik ben verontwaardigd over deze onverantwoorde en destabiliserende actie', zegt Nelson. Hij vindt het 'ondenkbaar' dat Rusland Amerikaanse en internationale partners in het ISS in gevaar brengt, net als zijn eigen kosmonauten. De Russische test bedreigde volgens NASA ook het Chinese ruimtestation.

