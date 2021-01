De beurzen in Europa hadden donderdag geen last van de onrust in de Verenigde Staten. Het Capitool in Washington werd woensdagavond bestormd door aanhangers van president Donald Trump, in een poging om de machtsoverdracht voor zijn opvolger Joe Biden te verhinderen. Maar intussen is diens verkiezingsoverwinning bekrachtigd door het Amerikaanse Congres en heeft ook Trump een 'ordentelijke' machtsoverdracht beloofd. Daarnaast heerst ook opluchting over het feit dat de Democraten de meerderheid in de Senaat hebben veroverd.

In Brussel noteerde de Bel20 donderdagmiddag nagenoeg onveranderd (-0,2 procent) tegenover de slotkoers van woensdag. Ongeveer de helft van de aandelen van de Belgische sterindex noteert in de plus. Het grootste verlies is voor biotechbedrijf Galapagos, dat ongeveer 2,2 procent verloor.

De meeste andere beurzen in Europa laten op de middag kleine verliescijfers zien. Uitzondering is de Duitse sterindex DAX, die even de grens van de 14.000 punten doorbrak, goed voor een nieuw record. Op de middag noteert de DAX 0,5 procent hoger, op 13.962 punten. (Belga)