Een maand na het einde van de gevechten in het conflictgebied Nagorno-Karabach in de zuidelijke Kaukasus is het opnieuw tot beschietingen gekomen. Bij een vuurgevecht vielen meerdere doden en zeker drie gewonden.

De autoriteiten van het gebied spraken zaterdag over een aanval door Azerbeidzjan op een van zijn militaire posten.

Azerbeidzjaanse media hadden vrijdag, kort voor het incident, bericht over een provocatie door soldaten in Nagorno-Karabach. Een Azerbeidzjaanse soldaat zou gewond zijn geraakt.

Later op zaterdag zei het Armeense ministerie van Defensie dat Azerbeidzjan opnieuw had aangevallen, dicht bij twee dorpen. Volgens het ministerie zou het leger 'gepaste maatregelen' nemen, zonder verdere informatie te verstrekken.

De confrontatie is in strijd met het nieuwe vredesakkoord in de afvallige regio.

Nagorno-Karabach behoort volgens de Verenigde Naties toe aan Azerbeidzjan, maar wordt al decennia bezet door troepen die banden hebben met Armenië. Azerbeidzjan lanceerde dit jaar echter een offensief dat ertoe leidde dat het de controle over grote delen van het grondgebied terugkreeg.

De gevechten stopten pas nadat Rusland in november bemiddelde bij een wapenstilstand, hoewel veel details over de deal onduidelijk blijven.

Azerbeidzjan heeft zaterdag formeel een einde aan de oorlog verklaard. Onlangs vierde het zijn 'overwinning' tegen Armenië met een militaire parade.

Meer dan 4.600 mensen kwamen om het leven bij de gevechten van dit jaar. De identificatie van de gesneuvelden is nog aan de gang.

Lees ook:

De autoriteiten van het gebied spraken zaterdag over een aanval door Azerbeidzjan op een van zijn militaire posten.Azerbeidzjaanse media hadden vrijdag, kort voor het incident, bericht over een provocatie door soldaten in Nagorno-Karabach. Een Azerbeidzjaanse soldaat zou gewond zijn geraakt. Later op zaterdag zei het Armeense ministerie van Defensie dat Azerbeidzjan opnieuw had aangevallen, dicht bij twee dorpen. Volgens het ministerie zou het leger 'gepaste maatregelen' nemen, zonder verdere informatie te verstrekken. De confrontatie is in strijd met het nieuwe vredesakkoord in de afvallige regio. Nagorno-Karabach behoort volgens de Verenigde Naties toe aan Azerbeidzjan, maar wordt al decennia bezet door troepen die banden hebben met Armenië. Azerbeidzjan lanceerde dit jaar echter een offensief dat ertoe leidde dat het de controle over grote delen van het grondgebied terugkreeg. De gevechten stopten pas nadat Rusland in november bemiddelde bij een wapenstilstand, hoewel veel details over de deal onduidelijk blijven. Azerbeidzjan heeft zaterdag formeel een einde aan de oorlog verklaard. Onlangs vierde het zijn 'overwinning' tegen Armenië met een militaire parade. Meer dan 4.600 mensen kwamen om het leven bij de gevechten van dit jaar. De identificatie van de gesneuvelden is nog aan de gang. Lees ook: