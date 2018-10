NAFTA 2.0: gaan fabrieksbanen nu terug naar Amerika? Deze twee experts betwijfelen het

Na meer dan twee jaar onzekerheid over de Noord-Amerikaanse Vrijhandelsovereenkomst (NAFTA) hebben Canada, Mexico en de Verenigde Staten een nieuwe deal. De United States-Mexico-Canada Agreement (USMCA) is het kind gedoopt. 'Een historische transactie, veruit de belangrijkste deal ooit', noemde president Donald Trump het akkoord in zijn kenmerkende stijl.

...