Na spanningen met VS: Iran overschrijdt toegestane limiet voor verrijkt uranium

De Iraanse voorraden aan verrijkt uranium zullen vanaf 27 juni de in het akkoord van 2015 vastgelegde limieten overschrijden. Dat heeft de woordvoerder van de Iraanse organisatie voor atoomenergie (AEOI) aangekondigd. De limiet van 300 kilogram was bepaald in het internationale akkoord dat in 2017 in Wenen was gesloten voor het Iraanse nucleaire programma.

De Iraanse president Hassan Rohani.

'Vandaag is het aftellen gestart om boven de 300 kilogram te gaan voor de reserves aan verrijkt uranium en binnen tien dagen, op 27 juni dus, zullen we die limiet overschrijden', aldus de woordvoerder, Behrouz Kamalvandi, tijdens een persconferentie die live op de Iraanse staatstelevisie werd uitgezonden. Iran had op 8 mei aangekondigd dat Teheran twee engagementen uit het akkoord van 2015 niet langer zou respecteren: de limiet op de voorraden verrijkt uranium op 300 kilogram en die op de voorraden aan zwaar water op 130 ton. Iran gaf de landen die nog niet uit het akkoord zijn gestapt, toen een ultimatum van 60 dagen om het land te helpen de Amerikaanse sancties te omzeilen. De beslissing volgt nu de spanningen tussen de Verenigde Staten en Iran sterk zijn toegenomen. Washington besliste in mei vorig jaar om het akkoord niet langer te respecteren.