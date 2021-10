Parlementsleden van de oppositie in Chili gaan een procedure opstarten die zou kunnen leiden tot de afzetting van president Sebastian Piñera. Dat hebben ze dinsdag aangekondigd, na onthullingen in de Pandora Papers rond de verkoop van een mijnbedrijf door het vennootschap van de kinderen van de president.

De volledige oppositie ging ermee akkoord om de procedure te starten, aldus parlementslid van de socialistische partij Jaime Naranjo aan de pers. Ze zou kunnen leiden tot de afzetting van de president, op zes weken van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen.

De Kamer moet nu stemmen over de demarche van de oppositie. Een gewone meerderheid is voldoende om het voorstel naar de Senaat te sturen, waar een tweederdemeerderheid nodig is.

Piñera bevindt zich in het oog van de storm sinds de publicatie van de Pandora Papers door het Internationaal consortium van onderzoeksjournalisten (ICIJ). Hij wordt gelinkt aan de verkoop van het mijnbedrijf Dominga via een vennootschap van zijn kinderen, voor 152 miljoen dollar. Een groot deel van de operatie vond plaats op de Britse Maagdeneilanden.

Piñera ontkent alle beschuldigingen. 'Het is een beschuldiging gebaseerd op een leugen, die enkel gestuurd is door politieke en electorale overwegingen op korte termijn en die het idee van de democratie vernietigen', reageerde woordvoerder van het presidentschap Jaime Bellolio.

Het openbaar minister kondigde aan de feiten te analyseren. Op 21 november vindt in Chili de eerste ronde van de presidentsverkiezingen plaats. Piñera, die president was tussen 2010 en 2014 en sinds 2018, mag zich geen kandidaat meer stellen.

