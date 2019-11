Na het zoveelste schandaal: kan de Russische antidopingchef het tij keren?

Nu alweer een dopingschandaal is uitgebroken, dreigt Rusland het EK voetbal en de Olympische Spelen in 2020 te missen. Joeri Ganoes, de Russische dopingjager, beweegt hemel en aarde om dat te vermijden. Of speelt hij een dubbelrol?

DE SPORTMINNENDE PRESIDENT Overwinningen maken de Rus trots, weet Vladimir Poetin. © REUTERS

In een klein kantoor in het noorden van Moskou hangt een poster aan de muur. Er staat een zwarte tanker op. Op de boeg prijkt 'Rusada', de naam van het Russische antidopingagentschap. Met moeite breekt hij door dik pakijs om de weg vrij te maken voor atleten, voetballers en ijshockeyspelers die turen over het blauwe water. Joeri Ganoes wijst naar het ijs op de foto: 'Dat is het oude Russische dopingsysteem. Dat moeten we doorbreken.' Hij kijkt naar de zwarte wolken die het schip omringen - 'de druk die op ons rust' - en wijst dan naar de commandobrug. 'En ik ben de kapitein.'

...

