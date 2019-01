Na de verkiezingen in Congo: wil de echte president nu opstaan?

Het blijft nagelbijten in Congo. Intussen bijna twee weken geleden brachten 40 miljoen Congolezen hun stem uit. Dat ze op zondag 30 december een nieuw parlement en nieuwe provincieraden mochten kiezen, is totaal uit beeld verdwenen: het zijn de presidentsverkiezingen die heel Congo en een aanzienlijk deel van de internationale gemeenschap in de ban houden.

...