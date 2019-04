De Brusselse Huguette Debets daagt vliegtuigconstructeur Boeing voor een Amerikaanse rechtbank. Softwareproblemen zouden aan de basis liggen van de crash van Ethiopian Airlines Vlucht 302, waarbij de vader van Debets kinderen omkwam. Knack sprak met haar advocaat.

Op 10 maart maakte een Boeing 737-Max van Ethiopian Airlines zes minuten na het opstijgen in Addis Abeba een plotse duik. Het toestel sloeg te pletter, alle 157 inzittenden kwamen om. Op 4 april werd een eerste, voorlopig rapport gelost. Het ongeluk zou veroorzaakt zijn door controversiële software, de zogenaamde MCAS, die de neus van het vliegtuig naar beneden duwde. Het nieuws was een enorme klap voor constructeur Boeing, want een paar maanden eerder was er ook in Indonesië een vliegtuig neergestort na problemen met de MCAS. Het nieuwe B737-Max-model werd meteen wereldwijd aan de grond gezet.

