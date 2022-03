De Duitse regering wil F-35-gevechtsvliegtuigen aankopen als vervanger van de Tornado-vloot, die intussen al meer dan 40 jaar in dienst is bij de Duitse luchtmacht. Dat heeft het Duitse nieuwsagentschap dpa vernomen uit regeringsbronnen.

De F-35 van de Amerikaanse producent Lockheed Martin wordt beschouwd als het meest moderne gevechtsvliegtuig. Door een speciale vorm en coating is het toestel moeilijk waar te nemen op de radar. Volgens de regeringsbronnen wil het Duitse leger tot 35 van de gevechtsvliegtuigen aankopen.

Eerder had de Duitse overheid nochtans bedenkingen bij een mogelijke aankoop van Amerikaanse F-35's, die de plannen om met Frankrijk een Europees gevechtsvliegtuig te bouwen zou tegenwerken. Dat toekomstige Europese toestel is gekend onder de naam 'Futur Combat Air System' (FCAS) in het Engels en 'Système d'avion de combat du futur' (SCAF) in het Frans.

Verschillende NAVO-partners in Europa gebruiken eveneens de F-35. Dat houdt in dat in operatie 'synergie-effecten' mogelijk zijn. België koos eveneens het Amerikaanse toestel als opvolger van de verouderende F-16-vloot.

2 procent

In het coalitieverdrag na de verkiezingen van september had de huidige Duitse regering zich als doel gesteld om de Tornado-gevechtsvliegtuigen te vervangen. Om die toestellen operationeel te houden, zijn immers steeds meer inspanningen nodig. De Bundeswehr gebruikt de Tornado's ook voor elektronische luchtgevechten, het storen, onderdrukken en bestrijden van vijandelijke luchtafweer. Volgens de informatie van dpa zullen voor die taak ook 15 extra Eurofighters worden aangeschaft. Producent Airbus moet die toestellen de komende jaren eerst nog daarvoor uitrusten, wat als veeleisend wordt beschouwd.

Vorige maand kondigde de Duitse bondskanselier Olaf Scholz aan de defensieuitgaven sterk op te trekken, tot boven de 2 procent van het bbp. De oorlog in Oekraïne noopte Berlijn tot een herevaluatie van het buitenlandse beleid.

Scholz zei dat het Duitse leger 100 miljard euro uit het federale budget zou krijgen, voor investeringen en bewapeningsprojecten.

