Met het vertrek van de laatste Amerikaanse soldaten en troepen van de NAVO-coalitie uit de luchtmachtbasis Bagram, is na twintig jaar het einde van de Amerikaanse aanwezigheid in Afghanistan nu echt nabij.

De basis, zo'n 60 kilometer ten noorden van de hoofdstad Kaboel, is vrijdag officieel overgedragen aan de Afghaanse veiligheidstroepen, zo bevestigen zowel het Amerikaanse als het Afghaanse leger.

Zij zullen de grootste basis van het land beschermen en gebruiken 'om het terrorisme te bestrijden', zegt het Afghaanse ministerie van Defensie.

Uitvalsbasis

Bagram is bijna twintig jaar het centrum van de oorlog tegen jihadistische strijders in Afghanistan geweest, na de inval van de door de Verenigde Staten geleide coalitie in oktober 2001.

De luchtmachtbasis was tegelijkertijd het hoofdkwartier van het Amerikaanse leger in het Centraal-Aziatische land.

11 september

Het vertrek uit Bagram is de voorbode van een volledig vertrek van de buitenlandse troepen uit Afghanistan. Er verblijven nu nog naar schatting 650 Amerikaanse soldaten in het land, meldt Associated Press. Zij beveiligen diplomaten en helpen ook bij de beveiliging van de internationale luchthaven van Kaboel.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft 11 september als uiterste datum voorop gesteld voor de Amerikaanse terugtrekking. Een symbolische datum, twintig jaar na de aanslagen in de Verenigde Staten die tot de inval in Afghanistan hebben geleid. Die aanslagen waren het werk van de jihadistische groepering Al-Qaeda, die toen haar basis in Afghanistan had en gesteund werd door de Taliban.

Taliban

Volgens hun woordvoerder Zabihoellah Moedjadid 'verheugen en steunen' de Taliban het vertrek van de buitenlandse troepen uit Bagram. 'Hun vertrek laat de Afghanen toe zelf over hun toekomst te beslissen.'

Waarnemers vrezen wel dat de Taliban van het vertrek van de buitenlandse troepen zullen profiteren om te proberen opnieuw veroveringen te doen in Afghanistan.

