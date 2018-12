N-VA-fractie schaart zich achter steunbetuiging voor Catalaanse Carme Forcadell

Forcadell zit sinds maart 2018 in de gevangenis. Samen met een aantal andere Catalaanse politici riskeert zij een zware celstraf op verdenking van rebellie vanwege haar rol in het Catalaanse onafhankelijkheidsreferendum.

N-VA verzet zich al langer tegen die opsluiting en de Vlaamse fractie van de partij sluit zich nu ook aan bij een steunbetuiging aan het adres van Carme Forcadell. Die steunbetuiging krijgt intussen de steun van parlementsleden en ex-parlementsleden uit verschillende landen. 'We drukken onze steun en solidariteit uit met onze Catalaanse collega's en in het bijzonder met Carme Forcadell, voormalig voorzitster van het Catalaanse parlement, en we vragen hun onmiddellijke vrijlating', zo stelt fractieleider Matthias Diependaele namens zijn fractie.