Myanmarese ambassadeur zegt Britse ambassade niet meer in te mogen van junta

De ambassadeur van Myanmar in het Verenigd Koninkrijk, Kyaw Zwar Minn, is de toegang tot de ambassade in Londen ontzegd door leden van de junta. Dat heeft hij gezegd aan de krant The Daily Telegraph.

De ambassadeur van Myanmar in het Verenigd Koninkrijk werd door het militaire regime buitengesloten © Belga