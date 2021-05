De militaire leiders van Myanmar zijn van plan om de politieke partij van de aangehouden leidster Aung San Suu Kyi te ontbinden. Ze beschuldigen de partij National League of Democracy (NLD) van verkiezingsfraude.

Dat zegt de voorzitter van de verkiezingscommissie.

'We zullen de registratie van de NLD moeten beëindigen', aldus commissievoorzitter Thein Soe tijdens een ontmoeting met politieke partijen.

Het leger greep in februari de macht in Myanmar en arresteerde burgerlijke leiders, waaronder de Nobelprijswinnares voor de Vrede van 1991 Aung San Suu Kyi. Het leger rechtvaardigde de staatsgreep door zonder bewijzen te verwijzen naar 'wijdverspreide fraude' bij de verkiezingen in november. Die verkiezingen draaiden uit op een grote overwinning voor de NLD.

In heel het land vinden er protesten plaats tegen de coup. Deze worden hardhandig neergeslagen door het leger. Volgens activisten zijn hierdoor al meer dan 800 mensen omgekomen.

Hoorzitting

De aankondiging van vrijdag komt drie dagen voor de eerste hoorzitting waar Aung San Suu Kyi fysiek aanwezig zal zijn. Haar advocatenteam hoopt dat ze eindelijk met haar kunnen spreken. 'We weten niet exact waar ze nu is, maar de bijzondere rechtszaal die ingericht is voor de zitting op 24 mei, is niet ver van haar huis in Naypyidaw', vertelde een van haar advocaten Min Min Soe aan persagentschap dpa.

De 75-jarige Aung San Suu Kyi wordt beschuldigd van verschillende overtredingen, waaronder inbreuken tegen wetten op buitenlandse handel en tegen coronamaatregelen maar ook van vermeende inbreuken tegen de wet op staatsgeheimen die dateert uit het koloniale tijdperk. De meest ernstige aanklacht is het aanzetten tot staatsondermijnende activiteiten.

Sinds de staatsgreep is Aung San Suu Kyi niet meer gezien in het openbaar en heeft ze geen persoonlijk contact gehad met haar advocaten.

Dat zegt de voorzitter van de verkiezingscommissie.'We zullen de registratie van de NLD moeten beëindigen', aldus commissievoorzitter Thein Soe tijdens een ontmoeting met politieke partijen. Het leger greep in februari de macht in Myanmar en arresteerde burgerlijke leiders, waaronder de Nobelprijswinnares voor de Vrede van 1991 Aung San Suu Kyi. Het leger rechtvaardigde de staatsgreep door zonder bewijzen te verwijzen naar 'wijdverspreide fraude' bij de verkiezingen in november. Die verkiezingen draaiden uit op een grote overwinning voor de NLD. In heel het land vinden er protesten plaats tegen de coup. Deze worden hardhandig neergeslagen door het leger. Volgens activisten zijn hierdoor al meer dan 800 mensen omgekomen. De aankondiging van vrijdag komt drie dagen voor de eerste hoorzitting waar Aung San Suu Kyi fysiek aanwezig zal zijn. Haar advocatenteam hoopt dat ze eindelijk met haar kunnen spreken. 'We weten niet exact waar ze nu is, maar de bijzondere rechtszaal die ingericht is voor de zitting op 24 mei, is niet ver van haar huis in Naypyidaw', vertelde een van haar advocaten Min Min Soe aan persagentschap dpa. De 75-jarige Aung San Suu Kyi wordt beschuldigd van verschillende overtredingen, waaronder inbreuken tegen wetten op buitenlandse handel en tegen coronamaatregelen maar ook van vermeende inbreuken tegen de wet op staatsgeheimen die dateert uit het koloniale tijdperk. De meest ernstige aanklacht is het aanzetten tot staatsondermijnende activiteiten. Sinds de staatsgreep is Aung San Suu Kyi niet meer gezien in het openbaar en heeft ze geen persoonlijk contact gehad met haar advocaten.