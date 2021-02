De afgezette regeringsleidster van Myanmar, Aung San Suu Kyi, blijft langer in hechtenis. Een rechtszitting die maandag gepland was, is verschoven naar woensdag.

Dat bericht de krant The Irrawaddy via Twitter.

Aung San Suu Kyi zou na de militaire staatsgreep aangeklaagd worden voor inbreuken op de in- en uitvoerwetgeving van het land. Tot een eerste rechtszitting, die nu dus met twee dagen verschoven wordt, zou de 75-jarige alvast in hechtenis blijven. Onduidelijk is nog of ze persoonlijk voor het gerecht verschijnt of dat dat virtueel gebeurt.

Huisarrest

Het vroegere vrijheidsicoon werd opgepakt in de nacht van 31 januari op 1 februari, samen met verschillende andere politici. Ze zou onder huisarrest staan. In elk geval is ze al twee weken niet meer gezien.

Het leger hield pogingen tegen van de Amerikaanse overheid om contact op te nemen met haar. Ook haar advocaat verklaarde dat hij haar nog niet persoonlijk kon spreken, berichtte nieuwsportaal Myanmar Times.

Onduidelijk is nog of Aung San Suu Kyi na de zitting vrijkomt. Volgens nieuwsberichten zouden bij een huiszoeking kort na de staatsgreep walkietalkies in Aung San Suu Kyi's huis gevonden zijn. Er wordt onderzocht of die illegaal het land binnengebracht zijn en of Aung San Suu Kyi zo de in- en uitvoerwetgeving zou geschonden hebben, klonk het twee weken geleden.

In het verleden stond Suu Kyi al vijftien jaar lang onder huisarrest.

President Win Myint zou aangeklaagd worden wegens inbreuken op de coronaregels.

Geweld op straat

Intussen zijn maandag opnieuw demonstranten toegestroomd op straat, ondanks de inzet van een troepenmacht en de toenemende repressie door de junta. Zo verzamelden er zich in het noorden van de stad Yangon (het voormalige Rangoon) honderden ingenieurs en studenten. Dat heeft een fotograaf van het Franse persagentschap AFP vastgesteld.

Zondag hadden de ordediensten nog op de manifestanten geschoten, nadat de betogers opnieuw op straat waren gekomen om massaal te protesteren tegen de staatsgreep van het leger.

Bij een grote betoging in de stad Mandalay, in het noorden van Myanmar, zijn er maandag meldingen van schoten. Nieuwsportal Frontier Myanmar citeert maandag een reporter ter plaatse die spreekt van politie en soldaten die in het wilde weg op huizen schieten. Foto's op sociale media tonen bloedende mensen. De actievoerders zouden vreedzaam betoogd hebben.

Onduidelijk is nog of er met scherp geschoten werd of dat er gebruikgemaakt is van rubberen kogels. Ook is niet duidelijk of er doden zijn gevallen. Video's op Twitter tonen politie die door de straten marcheert met wapenstokken in de aanslag. De reporter van Frontier Myanmar spreekt van vele arrestaties.

Militaire staatsgreep

Sinds het leger begin deze maand een voorlopig einde maakte aan de lange transitie naar democratie van het Zuidoost-Aziatische land, zijn er massale demonstraties tegen de militaire staatsgreep. Het leger heeft het aantal arrestaties van tegenstanders van de militaire junta stevig opgevoerd. Onder andere tal van dokters, ambtenaren en anderen die aan stakingen meedoen, worden opgepakt.

